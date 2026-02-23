Камни пойдут в ход: кому официально запретили держать Великий пост

Гастроэнтеролог Инна Мазько предупредила, что отказ от привычного рациона может серьезно навредить людям с хроническими заболеваниями. В зоне особого риска оказались сердечники, диабетики и пациенты после операций, пишет Лента.ру.

В преддверии Великого поста врач-гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько предостерегла граждан с определенными диагнозами от строгих пищевых ограничений. По словам специалиста, воздержание от животной пищи может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

В первую очередь под удар попадают люди с патологиями сердечно-сосудистой системы. Медик пояснила, что главную угрозу для них представляет даже не смена меню, а полный отказ от воды в течение дня, который практикуется в некоторые дни. Это чревато обезвоживанием организма и нарушением электролитического баланса, что способно вызвать сбои сердечного ритма.

Не менее опасны длительные перерывы между приемами еды для диабетиков. Пациентам с этим заболеванием жизненно необходимо питаться регулярно, сочетая углеводы с белками, чтобы предотвратить резкое падение уровня сахара в крови.

Кроме того, Мазько подчеркнула, что пост категорически запрещен при обострении панкреатита или язвенной болезни, а также в период реабилитации после хирургических вмешательств, тяжелых травм или агрессивного лечения, например химиотерапии. Еще одним прямым противопоказанием является желчнокаменная болезнь: долгое голодание способно спровоцировать движение камней, вызвать печеночную колику или острый холецистит.