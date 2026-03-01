Камни рассеялись: ученые подтвердили страшное событие времен Христа

Научные исследования подтвердили, что описанное в Евангелии землетрясение в момент смерти Иисуса Христа является не метафорой, а реальным историческим событием. Геологи обнаружили соответствующие свидетельства в отложениях Мертвого моря, пишет ЮФ.

Ученым удалось найти геологические доказательства события, которое долгое время считалось исключительно религиозным символом. Исследователи подтвердили, что библейское описание катаклизма, произошедшего при распятии Иисуса Христа, соответствует действительности. Как сообщается в Евангелии от Матфея, в момент смерти Христа на кресте произошло сильное сотрясение земли и рассеялись камни.

В ходе изучения донных отложений Мертвого моря специалисты обнаружили деформированные слои породы. Этот факт указывает на мощную сейсмическую активность, которая имела место в период, описываемый в Священном Писании. Применение радиоуглеродного анализа и метода дендрохронологии позволило точно датировать одно из зафиксированных землетрясений. Временные рамки этого катаклизма совпали с эпохой правления прокуратора Понтия Пилата и предполагаемой датой распятия Иисуса.

Геологи пришли к выводу, что сильное землетрясение произошло именно в тот временной промежуток. Выводы исследователей прошли независимую проверку и были официально подтверждены.