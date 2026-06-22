Камни в желчном уложили на пол в позе эмбриона: женщины рассказали, что оказалось больнее схваток

Пользователи Reddit в разделе AskReddit, считающие, что у них высокий болевой порог, поделились историями о самой сильной боли, которую они когда-либо испытывали. Чаще всего упоминались стоматологические проблемы — особенно манипуляции с обнаженным зубным нервом, передает « Лента.ру ».

Один из пользователей рассказал, как во время лечения разрушенного зуба закончилось действие анестезии, и когда стоматолог начал работу с нервом в корневом канале, боль была настолько сильной, что казалось, будто челюсть вскипела. Другой участник дискуссии, переживший разрыв связок, перелом лодыжки и вывих плеча, признался, что зубная боль все равно сводит его с ума.

Женщины в комментариях чаще всего вспоминали разрыв кисты яичника и камни в желчном пузыре. Одна из пользовательниц описала состояние, когда низ живота сжался так, будто требуется срочно посетить туалет, но ничего не двигалось. Другая рассказала, что камни в желчном пузыре уложили ее на пол в позе эмбриона, а на следующий день ей назначили операцию.