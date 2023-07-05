Кампания по набору наблюдателей на выборах стартовала в Подмосковье

В рамках заседания областного Штаба общественного наблюдения за выборами стартовала кампания по набору наблюдателей. Он будет проводиться на базе общественных палат округов.

Как сообщил глава штаба Александр Тарарев, городским округам передали все необходимые материалы. Речь идет об анкетах и методичках.

Все кандидаты должны будут пройти специальное обучение и финальное тестирование. В городских округах планируется провести шесть тематических семинаров.

Как отметила первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева, в Подмосковье больше всего избирательных участков в России. Это говорит о том, что в регионе требуется подготовить и больше всего наблюдателей.