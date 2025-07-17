Кампус мирового уровня для науки, технологий и образования»: стратегическая сессия в Черноголовке

15-16 июля в Черноголовке прошла стратегическая сессия: представители Российской академии наук, Союза развития наукоградов, научных организаций Черноголовки, федеральных, региональных и местных органов власти, организаций высшего образования, представители индустриального высокотехнологичного бизнеса, Центра стратегических разработок «Северо-Запад» обсудили концепцию нового кампуса, его стратегию, специализацию, финансово-экономическую модель и ожидаемые социально-экономические эффекты.

Сейчас в России реализуются уже три волны программы создания кампусов мирового уровня, однако все эти проекты базируются на одном или нескольких университетах. Стратегическая сессия посвящена созданию кампуса нового типа: он будет базироваться на ведущих научных организациях и их технологических партнерах. Новая модель кампуса получила рабочее название «Кампус мирового уровня науки, технологий и образования».

«Научные кампусы — новые возможности для российской науки. Черноголовка обладает уникальной научной базой. Кампус позволит консолидировать этот потенциал и создать синергетический эффект для развития передовых технологий», — отметил вице-президент РАН академик Сергей Алдошин.

Глава города Роман Хожаинов выступил с приветственным словом, поблагодарив всех собравшихся и отметив важность затронутой темы:

«Создание кампуса мирового уровня позволит городу остаться ведущим наукоградом страны в своей области».

Работа проводилась в пяти тематических группах по направлениям: «новая» наука, технологические услуги, опытное и экспериментальное производство, образование, третья миссия.

Кампус — это новые научные и производственные площади, лаборатории, аудитории, центры коллективного пользования и служебное жилье. Это-технопарки, которые дают не только наукоемкие производства, но и новых налоговых резидентов. Кампус позволит привлечь в Черноголовку молодое поколение ученых. Строительство служебного жилья сможет оживить наш город.

«Черноголовка – город, в котором создан высокий уровень образовательной и интеллектуальной среды, наши талантливые дети поступают в лучшие ВУЗы, но, к сожалению, не возвращаются. Кампус сможет дать им стимул оставаться или возвращаться домой и работать на достойных условиях», - отметила Леся Шигалева.

Важная роль в концепции создания кампуса отводится бизнесу. АО Фирма «Август» готовится к открытию собственного научно-исследовательского центра и планирует приступить к строительству служебного жилья для его сотрудников. АНО «Центр городского развития» завершает строительство Культурного центра с современной библиотекой и концертной площадкой, нового спортивного комплекса, планирует строительство гостиницы и служебного жилья. Все это может стать составными частями нового кампуса.

Ожидается, что кампус станет драйвером экономического роста и повысит конкурентоспособность российской науки на мировой арене.