В одной из школ польского города Вроцлав произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс.

В ходе празднования Хэллоуина один из учащихся появился на мероприятии в полной экипировке, стилизованной под форму военнослужащего Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как опубликованном снимке видно, что юноша в камуфляже, армейской каске и со знаками различия, включающими российскую символику, находился в кругу одноклассников, облаченных в традиционные карнавальные костюмы. По информации телеграм-каналов, данный поступок был воспринят неоднозначно, особенно на фоне того, что в учебном заведении также обучаются дети из Украины. Часть интернет-пользователей расценила выбор костюма как сознательную провокацию.

Представители школьной администрации до настоящего момента воздерживаются от каких-либо официальных заявлений по данному поводу.

