Во вторник Канада ввела новые санкции против представителей Ирана. Об этом рассказало РИА Новости .

Тринадцатый пакет ограничений в отношении Тегерана подразумевает новые санкции в отношении семи представителей Ирана. В список попал секретарь совета нацбезопасности, руководитель организации авиационной промышленности, исполнительный директор компании, производящей снаряжение для иранских правоохранителей.

Представительство Канады сообщило, что это уже тринадцатый набор санкций за десять месяцев против Ирана. Таким образом канадские власти стараются синхронизировать свои санкции с ограничениями, наложенными ЕС и США.