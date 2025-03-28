Канада запланировала ввести ответные пошлины против США

Премьер Канады Марк Карни во время телефонного разговора с главой Штатов Дональдом Трампом заявил о том, что Оттава введет импортные пошлины в ответ на действия США. Как сообщило РИА Новости, соответствующее заявление было сделано офисом канадского политика.

«Премьер-министр проинформировал президента о том, что его правительство введет ответные пошлины для защиты канадских рабочих и экономики после объявления дополнительных торговых мер США 2 апреля 2025 года», — объяснятся мотивационная составляющая в распространенном послании.

Ранее Трамп заявил о том, что, несмотря на введение пошлин, отношения между Соединенными Штатами и Канадой останутся очень хорошими. В подобном ключе прокомментировал он и телефонный разговор с Карни.