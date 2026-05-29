Канадский врач усыпил пациента после беглого осмотра возле Tim Hortons: регулирующий орган ввел жесткий надзор

Доктор Джеймс Маклин из Лондона (провинция Онтарио) стал фигурантом скандала после того, как регулирующий орган провинции — Колледж врачей и хирургов Онтарио (CPSO) — получил две жалобы на его действия в рамках процедуры медицинской помощи при смерти (MAID).

Как пишет издание Mirror, CPSO ввел в отношении практики Маклина «обширные требования по надзору и мониторингу».

Эвтаназия после осмотра у фастфуда

Наиболее шокирующий эпизод связан с 45-летним Томасом Диллоном, страдавшим болезнью Крона — хроническим воспалительным заболеванием пищеварительного тракта. В июне 2023 года Доктор Маклин провел оценку пациента прямо возле закусочной Tim Hortons и признал его подходящим для эвтаназии по так называемому «треку 2» MIDA — программе для пациентов, чья смерть не ожидается немедленно, но они страдают от неизлечимого заболевания.

После процедуры доктор обменивался с Диллоном многочисленными текстовыми сообщениями, обсуждая детали, и в день эвтаназии лично отвез его в морг. Как сообщает комитет CPSO, смерть наступила в июне 2024 года после введения смертельной комбинации препаратов в помещении промышленного корпуса, где хранились человеческие тела, готовившиеся к захоронению. Члены комиссии пришли к выводу, что частота переписки и решение врача отвезти пациента в морг создавали риск того, что его участие может быть воспринято как оказание влияния на решение пациента.

Вторая жалоба: пациент «ожил» после смерти

Второй случай, описанный в жалобе в CPSO, касался онкологического больного, получавшего уход в конце жизни. Пациент подписал «отказ от окончательного согласия», позволяющий провести MAID, поскольку его естественная смерть была разумно предсказуема.

К назначенному времени мужчина потерял сознание и перестал реагировать, после чего родственники вызвали доктора Маклина на дом. Прибыв с набором для эвтаназии, врач ввел пациенту седативный препарат, а затем — хирургическое средство пропофол, которое в высоких дозах вызывает кому настолько глубокую, что останавливается дыхание. Как сообщили в колледже, помимо этого препарата, доктору следовало ввести и нейромышечный блокатор, но он не смог его найти.

Вскоре после введения пропофола врач не смог обнаружить сердцебиение, констатировал смерть пациента и покинул дом. Однако ему пришлось вернуться, когда у пациента возобновилось самостоятельное дыхание. После этого Маклин ввел дополнительные препараты, в том числе и отсутствовавший ранее парализующий агент, и вновь констатировал смерть.

Меры регулирующего органа

По итогам разбирательства Доктор Маклин получил устное «предупреждение» перед комитетом, а его практика была подчинена обязательному клиническому надзору сроком не менее шести месяцев. Соглашение является частью «обязательства» с колледжем, которое также предусматривает проверку его карт пациентов MAID, обязательное профессиональное образование по вопросам согласия, документирования, профессиональных границ и профессионального поведения, связанного с MAID.

Как пояснил сам доктор в рамках соглашения, данные меры включают обязательное клиническое наблюдение минимум шесть месяцев, частые встречи с надзором, постоянный обзор его карт пациентов MAID, регулярную письменную подачу отчетов в Колледж врачей и хирургов Онтарио от клинического руководителя, а также завершение обязательного профессионального образования.

Представитель CPSO Лора Зилке заявила, что колледж относится к любым жалобам чрезвычайно серьезно в рамках своего мандата по защите общественных интересов и обеспечению безопасной, этичной и компетентной медицинской помощи для всех жителей Онтарио. Спустя шесть месяцев практика врача будет оценена повторно, и ее результаты могут стать основанием для дальнейших действий со стороны колледжа.

Контекст

Процедура MAID была легализована в Канаде в 2016 году. Только медицинские работники могут проводить оценку и утверждать заявку. Чтобы претендовать на эвтаназию, человек должен страдать от серьезного заболевания, болезни или инвалидности, вызывающих неуправляемое физическое или психическое страдание.