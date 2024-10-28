Канализационную сеть обновят для более 150 тысяч абонентов в Балашихе

Строительные работы начались на улице Солнечной. «Балашихинские коммунальные системы» приступили к ремонту подводящего трубопровода — участка канализационной сети, собирающий сточные воды из близлежащих домов микрорайона. Это одна из канализационных труб, которая подходит к коллектору. Этап можно назвать подготовительным, так как строителям предстоит большая реконструкция в ближайшие два года по госпрограмме. Первую часть коллектора начнут обновлять уже в следующем году. Всего обновят 536 метров самотечной части трубы и 1,5 км напорной.

Канализационную трубу запустили в 1976 году. Срок ее эксплуатации давно истек, так как капремонт ни разу не проводился. Коллектор обеспечивает отвод стоков от 153 тысяч абонентов и полностью забился отходами. Капитальный ремонт исключит аварийный выплеск стоков на поверхность земли.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

«Диаметр конструкции составляет 2560 миллиметров, верхняя часть коллектора предусмотрена для прохода ливневых стоков, и нижняя часть коллектора делится на 2 части и там проходят канализационные стоки. Строился он по экспериментальной технологии Советского Союза. Сейчас коллектор вышел из строя. Срок его эксплуатации составляет 30-40 лет, а прошло уже почти 60 лет с момента его запуска», — сообщил директор «Балашихинских коммунальных систем» Николай Говричев.

Ремонт коллектора выполнят открытым способом — из-за расположения трубопровода на глубине от 8 до 13 метров бестраншейный способ невозможен. Кроме того, при бестраншейном способе прокладки трубопровода есть риск контруклона и смещения от трассы систем водоотведения.

Ремонт системы канализации реализуется в Балашихе по губернаторской программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование проекта реконструкции составляет более 300 миллионов рублей и осуществляется из бюджетов Московской области и городского.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

««Балашихинские коммунальные системы» делают все необходимые мероприятия, чтобы отвод стоков происходил постоянно, чтобы не было нарушений каких-то процессов. У нас на предприятии предусмотрены программы текущего ремонта, капитального ремонта, планово-предупредительные работы. Все канализационно-насосные станции, а у нас их 51, обслуживаются по регламенту, который четко соблюдается», — сказал Николай Говричев.

Вместе с ремонтом участка канализационной системы от Горенского лесопарка до Советской улицы предстоит строительство нового коллектора. Общая протяженность работ составит 536 метров.