Канализационные стоки затопили частные дома в Казанцево под Челябинском
Коттеджи в пригороде Челябинска затопило канализацией из-за аварии
В деревне Казанцево Сосновского округа под Челябинском сложилась чрезвычайная экологическая и бытовая ситуация. С начала января канализационные стоки из соседнего многоэтажного микрорайона Славино затопили придомовые участки, огороды и подвалы частных домов, пишет 74.RU.
Как сообщила местная жительница Оксана, с 8 января из-за аварии на насосной станции происходит «постоянный неконтролируемый разлив неочищенных канализационных стоков» на территорию деревни. По словам очевидцев, нечистоты льются уже почти неделю, создавая устойчивые очаги загрязнения и «распространяя крайне неприятный запах». В администрации Сосновского округа подтвердили факт аварии и назвали причину – выход из строя насосного оборудования. Власти уточнили, что неисправная насосная станция находится на балансе застройщика – компании «Челябинскгражданстрой». В администрации заявили, что собственник обязался оперативно провести ремонт и установить резервный насос. Жители жалуются, что до сих пор их попытки добиться помощи остаются безрезультатными. Экстренная ситуация держит в напряжении весь поселок, а перспективы быстрого устранения последствий остаются под вопросом.