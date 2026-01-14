Канализационные стоки затопили частные дома в Казанцево под Челябинском

Как сообщила местная жительница Оксана, с 8 января из-за аварии на насосной станции происходит «постоянный неконтролируемый разлив неочищенных канализационных стоков» на территорию деревни. По словам очевидцев, нечистоты льются уже почти неделю, создавая устойчивые очаги загрязнения и «распространяя крайне неприятный запах». В администрации Сосновского округа подтвердили факт аварии и назвали причину – выход из строя насосного оборудования. Власти уточнили, что неисправная насосная станция находится на балансе застройщика – компании «Челябинскгражданстрой». В администрации заявили, что собственник обязался оперативно провести ремонт и установить резервный насос. Жители жалуются, что до сих пор их попытки добиться помощи остаются безрезультатными. Экстренная ситуация держит в напряжении весь поселок, а перспективы быстрого устранения последствий остаются под вопросом.