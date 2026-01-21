Канализационный коллапс: жители российского города бьют тревогу из-за вони и потопа

Жители многоквартирного дома в Новомосковске столкнулись с серьезной коммунальной проблемой, которая делает их проживание невыносимым. Как пишут «Тульские известия» , горожане забили тревогу в социальных сетях, сообщая о затоплении подвала канализационными стоками в подъездах № 2 и № 3 по адресу: Трудовой проезд, дом 9. По их словам, многократные обращения в ответственные организации остались без внимания.

Ситуация достигла критической точки. Жильцы первых этажей жалуются на невозможность нахождения в собственных квартирах из-за страшной вони и расплодившихся мошек. Постоянно затопленный подвал не только создает антисанитарные условия, но и потенциально угрожает конструкциям здания, способствуя разрушению и образованию плесени. Автор публикации в соцсетях предупредил, что если на проблему и сейчас не отреагируют, следующим шагом станут жалобы в надзорные ведомства, такие как жилищная инспекция, Роспотребнадзор и прокуратура.

Когда устные обращения и заявки в управляющую компанию игнорируются, жильцам необходимо переходить к официальному документированию нарушений. Эффективной мерой является коллективное письменное обращение с подписями жителей, которое направляется заказным письмом с уведомлением в УК. В тексте следует указать конкретные факты, даты предыдущих обращений и потребовать устранения нарушений в законодательно установленные сроки.

Если это не сработает, следующим этапом становится обращение в Государственную жилищную инспекцию Тульской области и Роспотребнадзор с жалобой на бездействие УК и нарушение санитарных норм.

