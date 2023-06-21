Кандидат в президенты США прокомментировал общение Байдена с Россией
Фото: [©Михаил Тургиев/РИА Новости]
Кандидат в президенты США высказал мнение о способе общения Байдена с Россией. Подробности рассказало РИА Новости.
Роберт Кеннеди-младший осудил политику своего конкурента в будущих выборах и действующего президента Джо Байдена. Кандидат считает, что Байден свел все отношения с Россией к угрозам и оскорблениям. Кеннеди-младший привел в пример своего дядю Джона Кеннеди, который общался с Хрущевым, сохраняя дипломатические отношения, не взирая на Холодную войну. Кандидат в президенты задался вопросом, почему Байден не может, как его предшественники, лично встретиться с Путиным.
Напомним, что Кеннеди-младший собирается выдвинуться в президенты США от Демократической партии. Его главным конкурентом сейчас является Байден. В противовес нынешней политике Америки, он предлагает начать разговор с Россией и перестать считать конфликт неизбежным.