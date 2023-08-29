Кандидат в президенты заявил, что американские власти врут о ситуации на Украине

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что действующие власти врут о ситуации на Украине и в ряде других вопросов. Подробности рассказало РИА Новости .

Сейчас кандидат Рамасвами стремительно набирает популярность. На днях он прокомментировал картинку в социальной сети, где говорилось, что верить утверждениям американских властей об обстановке на Украине смешно, учитывая обман о действиях США на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке. Рамасвами посоветовал добавить в этот список теории, выдвигаемые Вашингтоном о происхождении коронавируса, обвинения в адрес бывшего президента Трампа и ноутбук сына действующего лидера США Хантера Байдена.

Сообщается, что Рамасвами является предпринимателем, который прежде не принимал участия в политике и начал предвыборную кампанию очень незаметно. Сейчас он участвует в борьбе за республиканскую номинацию. В начале его поддерживали лишь 3% избирателей, но после последних дебатов он набрал почти 9% голосов и обошел губернатора Флориды, которому пророчили второе место в борьбе за номинацию.