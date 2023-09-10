Кандидаты в губернаторы Кирилл Жигарев и Анатолий Никитин оценили ход голосования в Подмосковье
Кандидаты в губернаторы Кирилл Жигарев и Анатолий Никитин оценили ход голосования в Подмосковье. Оба отметили высокий уровень организации процесса, хорошую атмосферу на участках и высокую явку избирателей.
«По явке, я считаю, просто отличный результат! У нас больше 50%, для Московской области очень хорошая цифра, особенно с учетом того, что это не федеральная, а региональная кампания» - сказал Жигарев.
Никитин добавил, что вся избирательная кампания прошла в позитивном ключе.
«Это очень приятно, дает положительную энергию для того, чтобы дальше двигаться, продолжать работать на благо нашей великой Родины» - сказал он.