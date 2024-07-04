Кандидаты в Общественную палату Наро-Фоминского городского округа проходят собеседования
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск]
В Наро-Фоминске провели собеседования по отбору кандидатов в Общественную палату округа. Были получены десятки документов от самовыдвиженцев, общественников, инициативных групп и других желающих принести в будущем пользу обществу в виде официальных членов ОП.
Формирование Общественной палаты осуществляется в Наро-Фоминске в четвертый раз. На места выберут лучших кандидатов, которые смогут принести реальную пользу округу и начать деятельность осенью текущего года.
Перед комиссией каждый пришедший должен рассказать про себя и реализованные идеи, либо проекты, в которых проходило участие. Это своеобразное портфолио помогает определить самых инициативных, решительных и ответственных.
«Общественная палата занимает важное место в жизни и развитии муниципалитета именно благодаря тем гражданам, которые входят в ее состав. Это настоящие патриоты своей родины, деятельные и активные жители нашего округа», — отмечает Елена Александровна Кузнецова, заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа.