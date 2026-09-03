Канье Уэст все-таки приедет? Организаторы концертов сделали жесткое заявление после слухов о переносе
Организатор Субчева: концерты Канье Уэста 10 и 11 октября не будут переносить
Организаторы концертов Канье Уэста в России опровергли слухи о возможном переносе выступлений. Генеральный директор Say Agency Анна Субчева заявила, что мероприятия, запланированные на 10 и 11 октября, состоятся. Она также уточнила, что при необходимости компания готова вернуть зрителям деньги за купленные билеты, передает «Абзац».
Субчева подчеркнула, что информация о концертах не удалялась ни на ресурсах артиста, ни на площадках организаторов. Проведение выступления в Санкт-Петербурге согласовано, однако для его организации потребовалось предоставить дополнительные документы.