Канцерогены в воздухе и мутная вода: Омская область вошла в топ-10 самых неблагополучных регионов

Качество питьевой воды в Омской области вызывает серьезные опасения у санитарных врачей. Согласно государственному докладу Роспотребнадзора за 2025 год, доля проб воды из централизованных источников, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологии, составила в регионе 20,38% — это более чем в четыре раза выше среднероссийского показателя.

Вода: почти каждый седьмой источник — с нарушениями

Как сообщается в докладе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в 2025 году качественную питьевую воду получали 1,548 млн жителей области — на 3,5% меньше, чем годом ранее. Снижение произошло в основном за счет городского населения: доля горожан, обеспеченных качественной водой, уменьшилась с 98,8% до 94%. В сельской местности ситуация осталась без изменений — доступ к чистой воде имеют 62,4% жителей.

Доля источников питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям, составила 13,3%. В Роспотребнадзоре пояснили, что главная причина — отсутствие зон санитарной охраны. Также отмечается ухудшение качества воды из поверхностных источников по микробиологическим показателям. Весной 2026 года жители Калачинска жаловались на мутную воду с превышением допустимого содержания железа.

Воздух: канцерогены и мелкая пыль

Атмосферный воздух в регионе тоже вызывает вопросы. В 2025 году специалисты зафиксировали 323 пробы с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Наиболее тревожная ситуация сложилась с бензапиреном — канцерогенным веществом, опасным для здоровья даже в малых дозах. Превышения по нему зарегистрировали в 122 пробах. Другие вещества, содержание которых превышало норму:

этилбензол — 78 проб;

ксилол — 36 проб;

бензол (токсичный канцероген) — 33 пробы;

сажа и мелкодисперсные частицы PM2,5 и PM10, глубоко проникающие в дыхательные пути.

С начала 2026 года добавилось еще 48 проб с превышениями, из них 33 — по бензапирену.

По данным региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха с канцерогенным эффектом являются формальдегид (41,9%) и хром (39,6%).

Шум и электромагнитное излучение

По уровню шума и электромагнитного излучения Омская область входит в десятку самых неблагополучных регионов России.

Единственный плюс: продукты чисты

При этом, по данным Роспотребнадзора, продукты питания в регионе признаны чистыми от тяжелых металлов и опасных бактерий.

Стоит добавить, что вопросы к качеству воздуха поступают и от самих жителей. Ранее омичи жаловались на удушающий запах в Ленинском районе — стационарный пост зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 3,5 раза. А источниками выбросов аммиака и оксида азота ранее были названы ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.