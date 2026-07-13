Канцерогены вместо обеда: зачем из детских меню хотят убрать самое популярное блюдо

Сопредседатель движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский призвал исключить картофель фри из детского меню кафе и ресторанов. В беседе с «Абзацем» он пояснил, что сам по себе картофель не опасен, но способ его приготовления — обжаривание в большом количестве масла — превращает блюдо в источник канцерогенов и вредных веществ.