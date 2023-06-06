Канцлер Германии собирается поговорить с Президентом России

Около месяца назад Шольц уже говорил о готовности созвониться с Владимиром Путиным, однако диалог не состоялся. Как отметил канцлер, из-за событий на Украине он посчитал момент не подходящим для разговора.

Шольц сообщил, что давно не выходил на связь с главой России, но теперь твердо намерен это сделать. Последний диалог политических лидеров состоялся в декабре прошлого года, с тех пор это уже не первое желание канцлера созвониться с Президентом РФ. Как отметил пресс-секретарь президента, Владимир Путин к диалогу готов, но будет отстаивать интересы своей страны.