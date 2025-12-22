Канцлер Германии Фридрих Мерц и его коллега по партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) Райнер Хазелофф подверглись публичной обструкции во время участия обоих политиков 21 декабря в церемонии памяти жертв нападения на рождественском рынке в Магдебурге ровно год назад, как сообщил журнал Compact.

Вечером 20 декабря 2024 года в Магдебурге на рождественской ярмарке произошло трагическое событие. Автомобиль въехал в толпу, в результате чего пять человек погибли, а более 200 пострадали. Позднее количество жертв возросло до шести. По предварительным данным полиции, виновником инцидента стал 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, действовавший в одиночку.

«Двух политиков встретили свистом и криками: «Убирайтесь вон!» Никто больше не верит в притворную симпатию союза», — говорится в публикации Compact.

Многие немцы считают, что именно Мерц ответственен за теракт из-за его неэффективной миграционной политики. Жители Германии полагают, что иностранцы уже долгое время приезжают в страну и нарушают общественный порядок, в то время как власти не предпринимают достаточных действий для решения этой проблемы.