Кап в нос и минус кошелек: в Москве орудует «назальный» мошенник, усыпляющий людей каплями в нос

Как передает Mash, в Москве завелся предприимчивый преступник, который ловко орудует усыпляющего действия веществом, добавленным в обыкновенные капли для носа.

Сообщается, что первое тревожное обращение в полицию поступило от 44-летнего жителя Мордовии Виталия от Мордовии, который накануне гулял на Кузнецком мосту. Общение с участливым незнакомцем закончилось для мужчины весьма неприятно.

«К нему подсел дружелюбный мужчина и завязал диалог. Заметив, что Виталий шмыгает носом, тот предложил ему суперэффективные капли и запшикал из своих рук. И так несколько раз. Последнее, что вспомнила жертва, — как новый знакомый отлучился в туалет», - приводится в публикации.

Позднее Виталий все же пришел в себя. однако не досчитался часов и банковской карты. Проверка приложения подтвердила самые неприятные опасений: баланс был почти нулевой.

Мужчина написал заявление в полицию с требованием найти негодяя. По факту произошедшего проводится проверка, ведется розыск назального мошенника.