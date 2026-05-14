Капельница за несколько часов превратится в укол: зачем фармгиганты переносят производство лекарств на орбиту

Причина переноса производства в невесомость кроется в физике. На Земле гравитация мешает молекулам кристаллизоваться правильно: они сталкиваются и слипаются хаотично. В космосе же кристаллы растут медленно и аккуратно, получаясь идеально однородными. Такие препараты предсказуемее растворяются, дольше хранятся без холодильника и дают меньше побочных эффектов. Невесомость фактически становится дополнительным инструментом контроля качества наравне с температурой и давлением. Благодаря этому лекарство от рака, которое раньше вводили капельницей несколько часов, теперь можно будет колоть как обычный укол.

Схема у Varda недорогая. Небольшая беспилотная капсула с биореактором внутри летит на орбиту попутчиком на ракете SpaceX вместе с десятками других аппаратов. Несколько недель она обрабатывает молекулы, затем возвращается на Землю. Первую капсулу запустили в 2023 году, с тех пор слетали еще пять. Шестая находится на орбите прямо сейчас, три готовятся к запуску до конца года, а в следующем компания рассчитывает запускать по семь капсул ежегодно.

Прежде чем молекула отправится в космос, ее проверяют в собственной калифорнийской лаборатории Varda площадью около тысячи квадратных метров. Туда свозят сотни соединений, большинство отсеивают сразу, и на орбиту летят только самые перспективные. В мае 2026 года Varda объявила о партнерстве с United Therapeutics — крупный фармгигант впервые в истории вложил собственные деньги в орбитальное производство лекарств. Раньше такие эксперименты проводились на МКС за счет NASA, и ученым приходилось месяцами стоять в очереди. Теперь процесс стал коммерческим.

Varda привлекла 330 миллионов долларов инвестиций, в штате около 200 человек. Задача компании — не строить ракеты ради самих капсул, а стать фармацевтической фирмой, которая просто использует орбиту как производственный цех. Логика простая: если уж возвращать что-то с орбиты на Землю, это должно быть нечто очень ценное — например, лекарства от рака.