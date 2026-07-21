Капельницы или сердце? Врач объяснила, откуда у Пугачевой синяки на руке

По мнению Мухиной, наиболее вероятны два сценария. Первый — следы от капельниц: по ее словам, вены кисти часто используют для внутривенных вливаний, гематомы пытались замаскировать, но ткань пропиталась, и скрыть синяк не удалось. Второй вариант — ломкость сосудов на фоне приема антикоагулянтов и антиагрегантов. Мухина напомнила, что Пугачевой делали стентирование сердца, и она обязана принимать разжижающие кровь препараты, из-за которых даже небольшое давление или рукопожатие способны вызвать гематому. В комментариях одни пользователи предположили, что пятна действительно связаны с лечением, другие иронизировали, а многие призвали не выискивать болезни по фотографиям и помнить, что возрастные изменения естественны. Сама Пугачева приехала в Латвию поддержать Лайму Вайкуле на ежегодном музыкальном фестивале и появилась на прогулке в свободном джемпере, бейсболке и солнцезащитных очках.