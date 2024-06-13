Капитальный ремонт чаши плавательного бассейна «Чайка» ведется в подмосковном Пересвете

Готовность работ капитального ремонта чаши плавательного бассейна «Чайка» составляет уже шестьдесят процентов в Пересвете Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время подрядчик выполняет работы по монтажу слаботочных сетей, устройству стяжки по площадкам и лестнице, покраску и финишная отделку внутренний помещений, кладку перегородок.

Примечательно, что «Чайка» — единственный бассейн в округе с зоной для прыжков в воду с трех- и пятиметровыми вышками. За 53 года работы спортивный объект давно требовал обновления — была плохая гидроизоляция чаши. Системы водоподготовки заросли накипью, оконные блоки устарели и принято решение заменить все.

В ходе капремонта подрядчик выполнит ремонт кровли, замену фасадов, окон, дверей и инженерных сетей. Внутри выполнят отделку помещений: отремонтируют полы и потолки, заменят плитку и спортивное оборудование. Открытие запланировано на сентябрь 2024 года.