Капитальный ремонт четырнадцатой школы в Подольске завершат к новому учебному году

В Подольске продолжается капитальный ремонт школы № 14, расположенной на улице Батырева, работы завершены более чем на 92%. Об этом сообщили в областном Минстрое. Открыть школу планируют 1 сентября.

В сообщении ведомства уточнили, что в рамках ремонта в образовательном учреждении заменили полы, потолки, окна и двери, выполнили фасадные и другие работы. Сейчас строители завершают благоустройство прилегающей территории, вскоре в школе установят новую мебель и оборудование. Работы проходят в рамках федеральной программы капитального ремонта школ. Отметим, что здание построили в 1958 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.