Капитальный ремонт детского сада планируют провести в подмосковном Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном подвели итоги конкурса на выполнение капитального ремонта здания детского сада № 9. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

По итогам конкурса был заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ с ООО «Союз Автодор». Работы будут проведены в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.

В рамках технического задания в здании дошкольного образовательного учреждения планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

Известно, что все работы на объекте планируют завершить к 1 сентября 2025 года.