Капитальный ремонт детского сада подходит к завершению в подмосковной Рузе

К завершению подходит капитальный ремонт дошкольного отделения Гимназии № 1 в Рузе. Готовность всех работ составляет уже девяносто процентов. Об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Известно, что здание дошкольного учреждения было построено в 1972 году, и капитальный ремонт на объекте проводят впервые. Всего в детском саду девять групп, три из них — компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

На ремонт здания было выделено свыше ста пятидесяти миллионов рублей. Ожидается, что ремонт будет завершен к началу нового учебного года, и вскоре дети смогут пойти в обновленный детский сад.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 39 новых школ и 26 детсадов откроют в Подмосковье к сентябрю.