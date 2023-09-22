Капитальный ремонт детского сада продолжается в поселке Селятино под Наро-Фоминском

В ведомстве уточнили, что детский сад построили в 1936 году, работы планируют завершить до конца этой осени. Сейчас ремонт выполняют 40 рабочих и две единицы техники. Они ведут отделочные работы, монтаж потолков, инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории и другие работы. В дошкольном учреждении также установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.