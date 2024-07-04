Капитальный ремонт Дворца культуры «Октябрь» завершат до конца следующего года

В подмосковной Дубне заключили контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта Дворца культуры «Октябрь» на площади Космонавтов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены по государственной программе Московской области за счет средств бюджета, а подрядчиком на площадке выступает ООО «Союз Автодор».

В рамках технического задания в здании планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

На сегодняшний день в здании Дворца занимается множество творческих коллективов разнообразных жанров и направлений, которые реализовывают свой творческий потенциал. Множество концертов, постановок, Городские праздничные мероприятия, выставки-продажи и конкурсы неизменно проходят во Дворце культуры «Октябрь».