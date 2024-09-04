Капитальный ремонт Дворца культуры в Ступино вышел на финишную прямую
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В городском округе в Ступино на проспекте Победы завершается второй этап капитального ремонта Дворца культуры, который проходит в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета, стойготовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке задействовано более 60 рабочих и две единицы техники. В левом крыле здания ведутся отделочные работы, укладка плитки, установка сантехники, монтаж инженерных сетей, электромонтажные работы», — говорится в сообщении.
Дворец культуры построили в 1956 году, поэтому он требовал обновления. В нем проведут реставрацию большого хореографического зала, концертного зала филармонии и детской библиотеки. Завершить работы планируют до конца 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.