Капитальный ремонт Дворца культуры в Ступино вышел на финишную прямую

В городском округе в Ступино на проспекте Победы завершается второй этап капитального ремонта Дворца культуры, который проходит в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета, стойготовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.