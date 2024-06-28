Капитальный ремонт двух зданий Центра образования №30 проведут в Богородском округе

В Богородском городском округе подвели итоги конкурсов на выполнение капитального ремонта двух зданий «Центра образования №30». Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что по итогам конкурсных процедур заключены контракты с ООО «СК-55» и ООО «РЕГИОНДОРСТРОЙ» на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ. В рамках технического задания в двух учебных корпусах проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. При этом всю систему инженерных систем обновят.

Также ожидается, что изменения коснутся и школьных библиотек, которые обещают «превратить» в медиатеки — здесь можно будет вести кружки, заниматься проектной работой, проводить творческие конкурсы. Новую мебель и оборудование поставят в классы, спортивные залы. Завершить все работы планируется к 1 сентября 2025 года.