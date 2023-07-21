Капитальный ремонт егорьевской поликлиники завершен на 80 процентов

Проверку глава муниципалитета провел совместно с главным врачом ЦРБ Николаем Гонтюревым.

По словам Викулова, сейчас завершено благоустройство территории около поликлиники. Все ремонтные работы, в том числе и инженерная часть, завершены примерно на 80%. А на 90% готовы системы вентиляции, которая соответствует всем актуальным требованиям.

На всех этажах медицинского учреждения идет отделка полов, стен и потолков.

Как отметил глава Егорьевска, ремонт поликлиники будет завершен без задержек. Скоро жители муниципалитета смогут обратиться за помощью врачей в отремонтированном здании.

Ранее в Егорьевске очистили один из самых старых прудов Подмосковья в рамках программы «100 прудов и озер».