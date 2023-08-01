Капитальный ремонт «Кадетского корпуса» в Химках закончили на две недели раньше срока

Все работы по капитальному ремонту полностью завершили. При чем подрядчик справился с задачей на две недели раньше запланированного срока. Об этом стало известно в ходе общегородского совещания под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.

«Ход работ капремонта мы контролировали вместе с родителями и директором этой школы. Также в проверках участвовали депутаты. В ближайшее время установим в «Кадетском корпусе» новое оборудование и мебель. Ученики вернутся в обновленную школу 1 сентября», - прокомментировал Дмитрий Волошин.

«Кадетский корпус» отличается от других школ Подмосковья. Два старших класса курирует Следственный комитет. Для ребят создали специализированную программу обучения. Всего в школе-интернате учатся около 300 ребят.

Напомним, что капитальный ремонт в школе начался в феврале. За эти шесть с небольшим месяцев, рабочие полностью закончили внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем. Также к этому времени успели обновить и фасад здания. До середины августа здесь намерены провести пусконаладочные работы, собрать мебель и техоборудование. По завершении этих работ здесь займутся уборкой. А еще к началу учебного года рядом с «Кадетским корпусом» благоустроят территорию.

Капитальный ремонт в школе сделали в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил на еженедельном совещании с областным правительством и главами муниципалитетов, что ежегодно в регионе капитально ремонтируют более 60 школ.