Капитальный ремонт «Михневской школы» завершается в Ступино

В Ступино продолжается капитальный ремонт «Михневской школы», работы проходят по президентской программе. Сейчас стройготовность уже превысила 80%, сообщили в областном Минстрое.

В сообщении ведомства уточнили, что в работах задействованы более 100 рабочих и две единицы техники. Они завершают фасадные и отделочные работы, монтаж дверей и другие работы. Отметим, что школу возвели в 1972 году, поэтому ей требовался капитальный ремонт. Завершить его и открыть образовательное учреждение планируют 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.