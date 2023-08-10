Капитальный ремонт «Михневской школы» завершается в Ступино
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Ступино продолжается капитальный ремонт «Михневской школы», работы проходят по президентской программе. Сейчас стройготовность уже превысила 80%, сообщили в областном Минстрое.
В сообщении ведомства уточнили, что в работах задействованы более 100 рабочих и две единицы техники. Они завершают фасадные и отделочные работы, монтаж дверей и другие работы. Отметим, что школу возвели в 1972 году, поэтому ей требовался капитальный ремонт. Завершить его и открыть образовательное учреждение планируют 1 сентября.
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