Капитальный ремонт одной из школ продолжается в подмосковном Сергиевом Посаде

Готовность ремонтных работ в здании школы № 4 в подмосковном Сергиевом Посаде составляет уже семьдесят процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Работы на объекте ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. Так, задействовано тридцать рабочих, а также одна единица спецтехники. Работы идут в соответствии с запланированным графиком.

Ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей, укладка настенной и напольной плитки, подготовка стен под покраску. Открытие обновленной школы состоится уже 1 сентября текущего года.