Капитальный ремонт Озерского поста скорой медицинской помощи близится к завершению

В подмосковном городском округе Коломна завершается ремонт Озерского поста, обновление которого проходит по программе «Модернизация первичного звена». На данный момент все работы завершены на 80%.

В данном медицинском учреждении стартовали работы в конце лета и уже проходят на завершающем этапе. После окончанияработ в распоряжении бригад скорой помощи будет здание с обновленным фасадом и входными группами, отремонтированными инженерными сетями, замененными окнами, дверями и даже с новой мебелью и сантехникой. Косметический ремонт сделали и в кабинетах врачей.

Пост уже десятилетие работает на базе хирургического корпуса Озерской больницы. Здесь четыре бригады медиков и водителей, которые готовы в любой момент оказать экстренную помощь жителям. Планируется, что начать работу в отремонтированном здании специалисты первичного медицинского звена смогут уже в ноябре.