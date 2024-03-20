Капитальный ремонт первой поликлиники проведут в Коломне

На следующей неделе в поликлинике № 1 Коломенской больницы стартует капитальный ремонт. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В рамках работ в здании отремонтируют фасад, кровлю, входную группу, инженерные коммуникации, электроснабжение и водоснабжение, отопление, проведут внутреннюю отделку помещений, обустроят зоны ожидания приема врача, установят современную навигацию и оборудование и не только. Ремонт выполнят в соответствии с единым стандартом «Наша поликлиника». Прилегающую территорию благоустроят с учетом программы «Доступная среда».

«Капитальный ремонт позволит повысить качество и доступность медицинской помощи в Коломне, а для медицинского персонала создать комфортные условия работы. Всего на проведение ремонта направят более 470 миллионов рублей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Завершить ремонтные работы планируют до конца 2024 года. В ведомстве уточнили, что врачи данной поликлиники во время проведения капремонта будут принимать пациентов в поликлиниках № 2, 3, а также поликлинике Подлипки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.