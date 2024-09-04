Капитальный ремонт пятой школы продолжается в Лобне

В Лобне на улице Авиационная продолжается капитальный ремонт здания школы № 5, работы проходят в рамках президентской программы, в них задействованы около 80 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций. Рабочие ведут кровельные и фасадные работы, кладку внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Капремонт проходит на объекте впервые более чем за 60 лет. Рабочим предстоит заменить кровлю, оконные и дверные блоки, все инженерные сети и оборудование, провести утепление и обновление фасада здания, внутреннюю отделку помещений и не только. Завершить ремонт планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.