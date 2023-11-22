Капитальный ремонт поликлиники Павлово-Посадской ЦРБ планируют завершить в 2024 году
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин рассказал, как проходит капитальный ремонт поликлиники Павлово-Посадской центральной районной больницы.
Парламентарий подчеркнул, что все работы идет в графике. Планируется завершить ремонт в начале 2024 года. Сейчас модернизация и обновление объекта продвигается в достаточно быстром темпе.
На данный момент сотрудники подрядной организации проводят монтажные работы, черновую отделку потолков, укладывают плитку, работают над сантехническими системами.
Напомним, что данное отделение Павлово-Посадской ЦРБ занимается оказанием первичной медико-санитарной помощи как детям, так и взрослым. Планируется, что после ремонта сотрудники медицинского учреждения смогут работать с большим потоком пациентов.