Капитальный ремонт продолжают осуществлять в одном из детсадов в подмосковной Балашихе

Строительная готовность здания детского сада №26 «Кораблик детства», расположенного на улице Свердлова в городском округе Балашиха, составляет уже более шестидесяти процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительного комплекса.

Отмечается, что в настоящее время на объекте порядка двадцати рабочих, которые завершают фасадные работы, а внутри выполняют чистовую отделку, монтаж инженерных сетей, в ближайшее время также приступят к благоустройству прилегающей территории.

В рамках проекта в детский сад поставят новую мебель и оборудование. А завершить все работы планируется до конца ноября.

Напоминаем, что сегодня в Подмосковье отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников.