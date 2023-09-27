В Подмосковье отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников

Сегодня в Московской области отмечают День воспитателя. Так, всего в дошкольных учреждениях региона работает уже более тридцати пяти тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

«Этот праздник является замечательной возможностью выразить нашим воспитателям благодарность за труд, преданность и любовь, которые вы дарите каждому ребенку», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Брынцалов также подчеркнул, что все понимают, как непроста и ответственна профессия воспитателя. В Московской области для дошкольных работников предусмотрены различные меры поддержки, такие как «социальная ипотека», а также дополнительные выплаты.

Так, всего за 6 лет действия программы «Социальная ипотека» уже почти сто сорок воспитателей получили сертификат «социальной ипотеки». А в этом году выдано двадцать сертификатов.

Накануне в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами муниципалитетов стало известно, что в Подмосковье после капремонта в этом году уже функционирует семнадцать обновленных садиков, а еще двенадцать откроются до конца года.