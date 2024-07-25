Капитальный ремонт производят в терапевтическом корпусе Раменской больницы

Временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев совместно с главным врачом Раменской больницы Сергеем Маркитаном встретились с представителями генподрядной организации ООО «СК № 1» и проверили ход ремонтных работ в этом здании. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что в здании общей площадью пять с половиной тысяч квадратных метров выполняются отделочные работы, так на объекте задействовано порядка пятнадцати человек. Ожидается, что после завершения капитального ремонта лечебное учреждение расширит спектр медицинских услуг.

«Здесь откроют терапевтическое, нефрологическое, кардиологическое, сосудистое, гастроэнтерологическое отделения, первичное сосудистое отделение с неврологическими койками, отделение анестезиологии-реанимации. Также в этом корпусе будет работать межмуниципальный Центр спасения нижних конечностей», — сообщил Сергей Маркитан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что с начала года больницы Подмосковья оснастили двенадцатью рентген-аппаратами С-дуга.