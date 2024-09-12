Капитальный ремонт стадиона «Чайка» в Королеве вышел на финишную прямую

В микрорайоне Юбилейный Королева завершается капитальный ремонт стадиона «Чайка», который проводят в рамках госпрограммы, стройготовность объекта достигла 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 60 рабочих и шесть единиц техники. В подтрибунных помещениях ведутся отделочные работы, устройство инженерных сетей. На прилегающей территории ведется устройство плоскостных сооружений, благоустройство и озеленение территории», — говорится в сообщении.

Стадион открыли в 1957 году. В нем обустроили раздевалки с санитарно-техническим и методическим оборудованием, медкабинет, конференц-зал с демонстрационной аппаратурой, многофункциональный радиоузел и другие помещения. Завершить его ремонт планируют в октябре 2024 года.

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