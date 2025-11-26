Капитальный ремонт тоннеля под Волгой в Дубне возобновляют с новым подрядчиком

В подмосковной Дубне определен новый подрядчик для завершения капитального ремонта тоннеля, проложенного под руслом Волги. Глава наукограда Максим Тихомиров провел рабочую встречу с представителями компании-исполнителя, в ходе которой обсуждался график предстоящих работ.

В настоящее время на объекте вновь началась активная деятельность: уже ведется обустройство временных строительных городков как с южной, так и с северной стороны сооружения.

Напомним, что движение через этот тоннель было перекрыто в 2019 году в связи с началом реконструкции. Однако реализация проекта столкнулась с препятствием — подрядная организация была признана банкротом. Как уточняется, к поиску нового исполнителя приступили только после завершения всех судебных процедур с прежней фирмой и проведения соответствующих торгов.

«ФГУП «Канал имени Москвы» заключен контракт с АО «Единые коммунальные системы». Этот подрядчик на канале уже работал, зарекомендовал себя с хорошей стороны, все выполнив качественно», — сообщил начальник Волжского района гидротехнических сооружений Сергей Антонов.

Согласно техническому заданию, после проведения работ по укреплению бетонных сводов тоннеля специалисты приступят к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части, а также приведут в порядок так называемые служебные тротуары, расположенные внутри объекта.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, в свою очередь, заверил, что будет осуществляться постоянный контроль над ходом работ. Плановым сроком полного завершения всех восстановительных мероприятий, согласно заключенному контракту, назначен ноябрь 2026 года.