Капитальный ремонт второй поликлиники начался в Щелкове

В городском округе Щелково начался капитальный ремонт поликлиники № 2, расположенной на улице Парковой, работы выполнят в рамках стандарта «Наша поликлиника». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем масштабную программу ремонтов объектов здравоохранения в Подмосковье. Только в этом году планируем комплексно отремонтировать 10 поликлиник. Все они будут приведены к единому стандарту. Сейчас начинаются работы в поликлинике в Щелкове, где ремонт планируется завершить в конце 2025 года», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, на ремонт щелковского учреждения направят более 570 миллионов рублей. Рабочие заменят в нем кровлю, выполнят внутреннюю отделку помещений, заменят окна и двери, обустроят зоны ожидания приема врача, сделают удобную навигацию, установят кондиционеры. Наиболее востребованные кабинеты специалистов разместят на первом этаже. На время капремонта пациентов будут принимать в других поликлиниках, а также в лечебном корпусе стационара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.