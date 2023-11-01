Капитальный ремонт взрослой поликлиники продолжается в городском округе Жуковский

На сегодняшний день готовность работ по капитальному ремонту взрослой поликлиники в городском округе Жуковский составляет уже семьдесят пять процентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

В настоящий момент в трехэтажном здании проводятся внутренние отделочные работы, замена коммуникаций. Прием пациентов на время проведения работ организован в здании детской поликлиники. По окончанию ремонтных работ врачи смогут возобновить прием по прежнему адресу.

Ожидается, что благодаря проводимым работам, на первом этаже появятся комфортная зона ожидания, гардеробная, кабинеты выписки льготных лекарств. Также на первый этаж будут переведены все кабинеты для исследований: рентген, флюорография, лаборатория. На второй и третий этаж можно будет подняться в новой кабине лифта. Завершить работы планируется до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что уже в следующем году в регионе окончательно попрощаются с аналоговым медицинским оборудованием.