Капитан полиции Дмитрий Резакин представляет Подмосковье в конкурсе «Народный участковый 2023»

Жителей Подмосковья призывают проголосовать за представителя региона в конкурсе «Народный участковый 2023». Проголосовать за него можно на данном сайте , нажав на сердце под фотографией.

Отмечается, что Дмитрий работает в должности участкового с 2017 года. Результаты работы Дмитрия говорят сами за себя: в этом году на участке, за который он отвечает — а это 54 дома, где проживает 18 тысяч человек, совершено 34 преступления. Их все удалось раскрыть, помимо этого при его активном участии выявлено почти сто восемьдесят административных правонарушений.

Однако несмотря на свой напряженный график, Дмитрий успевает проводить время с семьей — он женат и воспитывает двоих детей. В свободное время занимается спортом и играет в футбол.

Мужчина считает, что участковый должен уметь общаться с населением, всегда находить общий язык и стараться по возможности помочь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.