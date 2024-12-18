Капитанам потерпевших крушение танкеров в Черном море предъявили обвинение

Следователи выдвинули официальные обвинения капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом сообщает СК России.

Командирам промышленных танкеров предъявили обвинение по двум уголовным статьям: ч.1 ст. 263 и ч.2 ст. 263 УК РФ. Шкиперы ответят за нарушение правил безопасности движения и преступления при эксплуатации морского транспорта. Следствие попросил суд арестовать фигурантов на время расследования.

Напомним, что ЧП с танкерами в Керченском проливе случилось 15 декабря в условиях шторма. Сильные повреждения и надломы получили суда «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». После этого оба водных транспорта затонули. Был также зафиксирован разлив мазута в акваторию Черного моря. Один человек погиб в результате инцидента: им оказался матрос «Волгонефть-212». Остальные члены экипажа были эвакуированы и попали в больницу с разными травмами.

В рамках проверки провели допросы капитанов и свидетелей, осуществили обыски по маршруту следования танкеров, изъяли документацию, изучили черные ящики и многое другое. Была назначена экспертиза.

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