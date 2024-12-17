Нефтепродукты после крушения танкеров вынесло на берега Азовского моря на десятки километров

Несколько десятков километров побережья Краснодарского края покрыты пятнами мазута. Нефтепродукты донесло волнами до берега. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Вениамин Кондратьев, глава региона.

По утверждению губернатора, пятна мазута обнаружены на берегу Кубани на протяжении нескольких десятков километров.

«Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — указал он.

В двух муниципалитетах уже развернуты штабы по ликвидации последствий ЧП. В работах по сбору пленки нефтепродуктов заняты около 260 человек, среди которых есть как представители экстренных служб, так и волонтеры. Их усилия подкреплены 50 единицами техники.

Ранее стало известно, что причиной крушения двух судов в Азовском море могли стать ошибки экипажа. Команды танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» могли не справиться с управлением в экстремальных условиях, что и привело к авариям.